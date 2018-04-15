На выборах в Черногории лидирует прозападный кандидат Джуканович

Согласно 15% подсчитанных голосов на выборах президента Черногории побеждает кандидат от DPS и бывший премьер-министр Мило Джуканович.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на черногорский портал RTCG.

Так, по прозападного кандидата Джукановича отдало голоса имеет 55,1% избирателей, тогда как за кандидата от объединенной оппозиции Младeна Бояничf - 35,5%. На третьем месте - социал-демократ Драгинья Вуксанович (5,9%).

Всего в выборах приняли участие 532,6 тыс. человек.

В случае, если Джуканович сохранит свой уровень поддержки, то он станет победителем уже в первом туре. Если же его уровень поддержки упадет ниже 50% - второй тур состоится через две недели.

Сегодняшние прeзидeнтские выборы - третьи с момента восстановления независимости Черногории в 2006 году.

Напомним, что парламентские выборы в Черногории 2016 году были омрачены попыткой государственного переворота. Двадцать человек были обвинены в планировании вооруженных нападений на государственные учреждения и задумчивости убить бывшего премьер-министра Мило Джукановича.

Мятеж имел целью не допустить получения Черногории членства в НАТО. Подробнее об этом - в статье "Мы выбрали право на свободную жизнь": как Черногория стала членом НАТО несмотря на истерику России".