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На выборах в Черногории лидирует прозападный кандидат Джуканович

Мило Джуканович
23:17 Вс, 15 Апрель 2018 Телеграф

Новости мира: Первые результаты черногорских выборов - пока с большим отрывом побеждает прозападный кандидат Мило Джуканович.

Согласно 15% подсчитанных голосов на выборах президента Черногории побеждает кандидат от DPS и бывший премьер-министр Мило Джуканович.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на черногорский портал RTCG.

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Так, по прозападного кандидата Джукановича отдало голоса имеет 55,1% избирателей, тогда как за кандидата от объединенной оппозиции Младeна Бояничf - 35,5%. На третьем месте - социал-демократ Драгинья Вуксанович (5,9%).

Всего в выборах приняли участие 532,6 тыс. человек.

В случае, если Джуканович сохранит свой уровень поддержки, то он станет победителем уже в первом туре. Если же его уровень поддержки упадет ниже 50% - второй тур состоится через две недели.

Сегодняшние прeзидeнтские выборы - третьи с момента восстановления независимости Черногории в 2006 году.

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Напомним, что парламентские выборы в Черногории 2016 году были омрачены попыткой государственного переворота. Двадцать человек были обвинены в планировании вооруженных нападений на государственные учреждения и задумчивости убить бывшего премьер-министра Мило Джукановича.

Мятеж имел целью не допустить получения Черногории членства в НАТО. Подробнее об этом - в статье "Мы выбрали право на свободную жизнь": как Черногория стала членом НАТО несмотря на истерику России".

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Новости мира, Выборы в Черногории, Мило Джуканович, Новости Черногории, Президент, Черногория.
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