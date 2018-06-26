Делал массаж сердца: в Испании щенок пытался спасти полицейского (Видео)

В Испании щенок стал звездой интернета после того, как пытался спасти жизни полицейскому. Видео с тренировки для собак обнародовала испанская полиция. Полицейский упал, изображая из себя мертвого, и щенок по имени Пончо побежал на помощь. Он прыгал лапами на грудь полицейского и прислушивался к его дыханию. В конце концов, мужчина поднялся и поблагодарил пса. Видео с умным щенком за четыре дня посмотрели более двух миллионов человек.