Убийство мэра Гданська: подозреваемому назначили психиатрическое наблюдение

Окружной суд Гданьска сообщил, что убийца мэра Гданьска Стефан В. пройдет психиатрическое наблюдение. Адвокат подозреваемого, по информации Польского радио, согласился пройти психологическое обследование.
По предварительной информации, в течение 4 недель он будет находиться в закрытом помещении, в то время как за ним будут наблюдать специалисты. Сообщается, что в случае если после истечения этого срока врачи не смогут выдать справку о психиатрическом состоянии Стефана В., то в таком случае в суд будет подано заявление с просьбой о продлении психиатрического наблюдения на еще один месяц.
Отмечается, что сейчас решение во многом зависит от заключения врачей. Если окажется, что Стефан В. был невменяемым в момент преступления, то следствие придется прекратить. В случае,если будет установлено, что он был вменяемым, то обвинительный акт будет направлен в окружной суд в Гданьске, это будет означать, что следствие завершено. При таком варианте, 27-летнему подозреваемому мужчине будет грозить пожизненное заключение.
Напомним, на 53-летнего Адамовича, который был мэром Гданьска в течение 20 лет, совершено покушение во время торжественного завершения ежегодной благотворительной акции "Большой оркестр праздничной помощи". От полученных ножевых ранений мэр скончался. Нападение совершил 27-летний мужчина, который под видом представителя СМИ беспрепятственно вышел на сцену и нанес мэру минимум два удара ножом в область сердца.Он был задержан на месте, но успел крикнуть в микрофон, что ранее был якобы несправедливо заключенный по вине оппозиционной партии "Гражданская платформа", членом которой был Адамович.