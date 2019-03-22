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Убийство мэра Гданська: подозреваемому назначили психиатрическое наблюдение

Убийство мэра Гданська: подозреваемому назначили психиатрическое наблюдение
11:05 Пт, 22 Март 2019 Телеграф По материалам: УНИАН

Новости мира: Окружной суд Гданьска постановил провести психиатрическое наблюдение за 27-летним подозреваемым в убийстве мэра Гданська Павла Адамовича.

Окружной суд Гданьска сообщил, что убийца мэра Гданьска Стефан В. пройдет психиатрическое наблюдение. Адвокат подозреваемого, по информации Польского радио, согласился пройти психологическое обследование.

По предварительной информации, в течение 4 недель он будет находиться в закрытом помещении, в то время как за ним будут наблюдать специалисты. Сообщается, что в случае если после истечения этого срока врачи не смогут выдать справку о психиатрическом состоянии Стефана В., то в таком случае в суд будет подано заявление с просьбой о продлении психиатрического наблюдения на еще один месяц.

Отмечается, что сейчас решение во многом зависит от заключения врачей. Если окажется, что Стефан В. был невменяемым в момент преступления, то следствие придется прекратить. В случае,если будет установлено, что он был вменяемым, то обвинительный акт будет направлен в окружной суд в Гданьске, это будет означать, что следствие завершено. При таком варианте, 27-летнему подозреваемому мужчине будет грозить пожизненное заключение.

Гданьск выбрал нового мэра вместо Павла Адамовича

Напомним, на 53-летнего Адамовича, который был мэром Гданьска в течение 20 лет, совершено покушение во время торжественного завершения ежегодной благотворительной акции "Большой оркестр праздничной помощи". От полученных ножевых ранений мэр скончался. Нападение совершил 27-летний мужчина, который под видом представителя СМИ беспрепятственно вышел на сцену и нанес мэру минимум два удара ножом в область сердца.Он был задержан на месте, но успел крикнуть в микрофон, что ранее был якобы несправедливо заключенный по вине оппозиционной партии "Гражданская платформа", членом которой был Адамович. 

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Подозреваемый, Убийство мэра Гданьска, Убийство Павла Адамовича, Окружной суд Гданська, Психиатрическое наблюдение.
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