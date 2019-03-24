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Германия предостерегла Италию от "хитрой сделки с китайцами"

Германия предостерегла Италию от "хитрой сделки с китайцами"
13:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Министр иностранных дел Германии Хайко Маас раскритиковал Рим за поддержку "Нового шелкового пути" и предостерег от заключения хитрых сделок.

Берлин раскритиковал Италию за поддержку "Нового шелкового пути" и предостерег Рим от надежд нажиться на участии в китайском проекте. Об этом глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в интервью Welt am Sonntag, сообщает DW.

"Если некоторые государства думают, что с китайцами можно заключить хитрые сделки, то однажды они удивятся, когда проснутся в зависимости", - сказал политик.

Предложения, выгодные в краткосрочном плане, могут быстрее, чем кажется, "обрести горький привкус", предупредил Маас. Китай вывел из бедности в средний класс миллионы людей и теперь жестко преследует собственные интересы в глобальном масштабе, пояснил он, подчеркнув, что европейские государства могут выстоять в конкуренции с такими "гигантами", как Китай, Россия и США, лишь в едином блоке как Евросоюз.

Накануне Италия, несмотря на международную критику, поддержала инициативу Китая по созданию "Нового шелкового пути". На торжественной церемонии в Риме премьер-министр Италии Джузеппе Конте и председатель КНР Си Цзиньпин подписали декларацию о намерениях, в соответствии с которой Китай в ближайшее время инвестирует несколько миллиардов евро в развитие стратегически важных торговых портов Генуя и Триест и расширит сотрудничество с Италией в целом ряде сфер.

В рамках масштабного инфраструктурного проекта Китай собирается вложить миллиарды евро в развитие европейских портов, автомагистралей и железных дорог, телекоммуникационных сетей и аэропортов.

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В результате должны появиться новые экономические и торговые пути, ведущие из Китая в ЕС, Африку и Латинскую Америку, а также современные торговые маршруты в самом азиатском регионе. Критики данного проекта, в первую очередь представители США и некоторых стран-членов ЕС, опасаются, что в итоге Китай превратится в еще более могущественную экономическую державу.

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Италия, Шелковый Путь, Хайко Маас, глава МИД Германии, Заключение сделки.
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