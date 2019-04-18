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Disney пожертвует Нотр-Даму $5 миллионов

Disney пожертвует Нотр-Даму $5 миллионов
09:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Кинокомпания Disney пожертвует $5 млн на восстановление Нотр-Дама.

Американская The Walt Disney Company направит $5 млн на восстановление пострадавшего от пожара Собора Парижской Богоматери в столице Франции, пишет The Hill.

"The Walt Disney Company присоединяется к нашим друзьям и соседям по цеху, предлагая поддержку и пожертвование в $5 млн на восстановление этого незаменимого шедевра", - заявил в среду генеральный директор компании Роберт Айгер.

"Собор Парижской Богоматери - это маяк надежды и красоты, который на протяжении веков олицетворял сердце Парижа и душу Франции, вызывал благоговение и уважение к искусству и архитектуре и завоевал прочное место в истории человечества", - добавил он.

В 1996 году кинокомпания Disney выпустила мультфильм по мотивам романа Виктора Гюго "Горбун из Нотр-Дама", большая часть повествования которого тесно связана со знаменитым архитектурным памятником Парижа.

Как сообщалось, в столице Франции вечером 15 апреля вспыхнул пожар в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари). Обрушился шпиль, а потом огонь охватил все здание. Прокуратура Франции ведет расследование инцидента, следователи исключают возможность умышленного поджога. Предположительно, пожар начался в районе крыши в зоне проведения работ по реконструкции.

Тушение продолжалось девять часов, в нем приняли участие около 400 пожарных. Им удалось предотвратить распространение пламени на две колокольни. Большинство деревянных балок крыши сгорели, но опоры, что держат его, уцелели. По оценкам экспертов, восстановить Нотр-Дам будет чрезвычайно сложно.

Как выглядит Нотр-Дам изнутри после пожара (Видео)

В результате пожара в соборе Парижской Богоматери пострадали двое полицейских и пожарный.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что работы по полному восстановлению собора должны быть проведены в ближайшие пять лет.

С начала недели в фонд восстановления храма международными организациями, крупными компаниями и бизнесменами внесено около $1 млрд.

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Париж, Франция, Дисней, Нотр-Дам, Пожар в Соборе Парижской Богоматери, Пожар в Париже, Пожар в Нотр-Даме.
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