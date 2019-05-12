В Страсбурге "желтые жилеты" прервали выступление премьера (Видео)

Новости мира: Во дворце музыки и собраний Страсбурга "желтые жилеты" прервали выступление премьер-министра Франции.

В Страсбурге манифестанты ненадолго прервали выступление премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа.

Незначительный инцидент произошел в субботу во дворце музыки и собраний Страсбурга, где проходило агитационное мероприятие в поддержку политической партии президента Франции Эммануэля Макрона "Республика, вперед!" (LaREM) в рамках кампании выборов в Европарламент 26 мая.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Strasbourg : les gilets jaunes perturbent le discours d'Edouard Philippe au PMC - https://t.co/Tv6h0TSetW via @Dailymotion — Martin Bruno (@MartinB39534751) 11 мая 2019 г.

Перед дворцом, где выступал французский премьер, на акцию протеста собралось около сотни "желтых жилетов". Несколько из них внутри помещения пытались высказать Филиппу свои требования, но были удалены из зала охраной под свист и выкрики остальных присутствующих.

Напоминаем, во Франции на участие в выборах в Европарламент зарегистрировались три политические силы, которые связывают себя с движением "желтых жилетов".