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В Страсбурге "желтые жилеты" прервали выступление премьера (Видео)

В Страсбурге "желтые жилеты" прервали выступление премьера (Видео)
01:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира: Во дворце музыки и собраний Страсбурга "желтые жилеты" прервали выступление премьер-министра Франции.

В Страсбурге манифестанты ненадолго прервали выступление премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа.

Незначительный инцидент произошел в субботу во дворце музыки и собраний Страсбурга, где проходило агитационное мероприятие в поддержку политической партии президента Франции Эммануэля Макрона "Республика, вперед!" (LaREM) в рамках кампании выборов в Европарламент 26 мая.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Перед дворцом, где выступал французский премьер, на акцию протеста собралось около сотни "желтых жилетов". Несколько из них внутри помещения пытались высказать Филиппу свои требования, но были удалены из зала охраной под свист и выкрики остальных присутствующих.

Напоминаем, во Франции на участие в выборах в Европарламент зарегистрировались три политические силы, которые связывают себя с движением "желтых жилетов".

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Все по теме:

Протест, Франция, Акция, Страсбург, Премьер, Желтые жилеты, Сорвали.
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