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Дуда сравнил нынешнюю Россию с СССР

Дуда сравнил нынешнюю Россию с СССР
17:35 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Глава Польши заявил, что Вторая мировая война продолжалась до 1989 года.

Президент Польши Анджей Дуда во время торжественной речи на праздновании 80-летия Второй мировой войны напомнил о продлении нацистской оккупации советской и сравнил действия СССР с нынешней Россией.

"Можно сказать, что в некотором смысле Вторая мировая война в контексте ее политических последствий продолжалась до 1989 года. Для нас она продолжалась гораздо дольше. Как можно говорить о победе, когда ты не живешь в действительно суверенной стране ", - заявил Дуда.

Президент Польши выразил благодарность западным союзникам, которые поддерживали страну во время и нацисткой, и советской оккупации.

Дуда о новых военных угрозах: Нам нужно быть решительными, нельзя этому потакать

"Грузия в 2008 году, Украина в 2014 году. По сей день продолжаются оккупация, военнопленные и провокации. Мы должны быть решительными. Это наша ответственность перед обществами Европы и мира за то, что никогда больше не будет вооруженной агрессии ", - добавил Дуда, призвав сохранить санкции против РФ.

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Польша, Европа, Вторая мировая война, Анджей Дуда.
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