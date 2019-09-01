Дуда сравнил нынешнюю Россию с СССР

Новости мира:Глава Польши заявил, что Вторая мировая война продолжалась до 1989 года.

Президент Польши Анджей Дуда во время торжественной речи на праздновании 80-летия Второй мировой войны напомнил о продлении нацистской оккупации советской и сравнил действия СССР с нынешней Россией.

"Можно сказать, что в некотором смысле Вторая мировая война в контексте ее политических последствий продолжалась до 1989 года. Для нас она продолжалась гораздо дольше. Как можно говорить о победе, когда ты не живешь в действительно суверенной стране ", - заявил Дуда.

Президент Польши выразил благодарность западным союзникам, которые поддерживали страну во время и нацисткой, и советской оккупации.

"Грузия в 2008 году, Украина в 2014 году. По сей день продолжаются оккупация, военнопленные и провокации. Мы должны быть решительными. Это наша ответственность перед обществами Европы и мира за то, что никогда больше не будет вооруженной агрессии ", - добавил Дуда, призвав сохранить санкции против РФ.