"Жесткий" Brexit отменяется? СМИ сообщили о прогрессе переговоров с ЕС

Новости мира:В Великобритании заявляют о прогрессе на закулисных переговорах с ЕС по Brexit.

Лондону удалось добиться с ЕС прогресса на переговорах об условиях выхода из Евросоюза, заявил в воскресенье британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли.

Он сообщил телеканалу Sky News, что стороны провели "детальные переговоры по техническим вопросам".

На вопрос журналиста о том, есть ли прогресс, Баркли ответил: "Есть". По его словам, Лондон и ЕС "проделывают за кулисами огромный объем работы".

Ранее на этой неделе британские СМИ сообщили, что премьер Великобритании Борис Джонсон намерен попытаться к середине октября добиться соглашения с ЕС по Brexit. Это бы позволило ему вывести Великобританию из ЕС, как и планировалось, до 31 октября 2019 года.

По мнению СМИ, Борис Джонсон намерен проигнорировать новый закон, одобренный королевой Елизаветой II, который призван помешать выйти из Европейского Союза без каких-либо сделок.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивает, что и дальше есть возможность достижения нового соглашения о выходе страны из ЕС, поскольку он проводит переговоры с лидером демократов-юнионистов Арленом Фостером.