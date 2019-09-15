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"Жесткий" Brexit отменяется? СМИ сообщили о прогрессе переговоров с ЕС

"Жесткий" Brexit отменяется? СМИ сообщили о прогрессе переговоров с ЕС
11:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Великобритании заявляют о прогрессе на закулисных переговорах с ЕС по Brexit.

Лондону удалось добиться с ЕС прогресса на переговорах об условиях выхода из Евросоюза, заявил в воскресенье британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли.

Он сообщил телеканалу Sky News, что стороны провели "детальные переговоры по техническим вопросам".

На вопрос журналиста о том, есть ли прогресс, Баркли ответил: "Есть". По его словам, Лондон и ЕС "проделывают за кулисами огромный объем работы".

Ранее на этой неделе британские СМИ сообщили, что премьер Великобритании Борис Джонсон намерен попытаться к середине октября добиться соглашения с ЕС по Brexit. Это бы позволило ему вывести Великобританию из ЕС, как и планировалось, до 31 октября 2019 года.

Депутаты во второй раз отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы

По мнению СМИ, Борис Джонсон намерен проигнорировать новый закон, одобренный королевой Елизаветой II, который призван помешать выйти из Европейского Союза без каких-либо сделок.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивает, что и дальше есть возможность достижения нового соглашения о выходе страны из ЕС, поскольку он проводит переговоры с лидером демократов-юнионистов Арленом Фостером.

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Великобритания, Борис Джонсон, Brexit, Стивен Баркли.
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