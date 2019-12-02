Дания считает Гренландию основным приоритетом нацбезопасности

Новости мира:Гренландия стала главным приоритетом нацбезопасности Дании.

Дания впервые объявила обеспечения безопасности Гренландии важнее такие угрозы, как терроризм или киберпреступность.

Об этом сообщает ВВС.

Служба оборонной разведки связала изменение приоритетов с желанием президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию.

Гренландия является частью Дании, но имеет значительную автономию, в частности свободу заключения торговых соглашений с другими странами. В 1985 году Гренландия вышла из состава Европейского экономического сообщества. Китай уже подписал с ними договоры о разработке местных месторождений.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп неоднократно спрашивал своих помощников о возможности покупки Гренландии - автономной территории Дании, сообщает The Wall Street Journal.