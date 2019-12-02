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США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
07:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Госсекретарь США Майкл Помпео объявил о завершении процедуры ратификации протокола о присоединении Северной Македонии к НАТО.

Соединенные Штаты завершили процедуру ратификации протокола к Североатлантическому договору относительно вступления Северной Македонии в НАТО.

Об этом глава Госдепа написал в своем Twitter.

"Рад объявить о ратификации Соединенными Штатами протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО", - говорится в сообщении.

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Напомним: 22 октября Сенат конгресса США принял протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО. 91 сенатор проголосовал "за", двое выступили против.

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6 февраля в Брюсселе был подписан протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.

После ратификации документа всеми 29 членами альянса страна будет признана тридцатым членом этой организации.

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США, Госдеп, Северная Македония, Вступление Северной Македонии в НАТО.
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