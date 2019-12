США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Соединенные Штаты завершили процедуру ратификации протокола к Североатлантическому договору относительно вступления Северной Македонии в НАТО.

Об этом глава Госдепа написал в своем Twitter.

"Рад объявить о ратификации Соединенными Штатами протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО", - говорится в сообщении.

Pleased to announce the United States deposited its ratification of North Macedonia’s @NATO Accession Protocol. One step closer to welcoming #NorthMacedonia as NATO’s 30th Ally! #WeAreNATO, and we are #AlliedStrong.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 2 декабря 2019 г.