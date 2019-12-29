Единственный в своем роде: в Хорватии открылся музей похмелья

Новости мира:Первый в мире Музей похмелья открылся в Хорватии 1 декабря и рассказывает о последствиях чрезмерного употребления алкоголя.

В хорватской столице Загребе открыли музей, который собирает истории похмелья и реликвии пьяных вечеров. Об этом сообщает RTBF.

"Первый в мире музей похмелья", по словам его создателей, пока воспроизводит только праздничную сторону попойки. Но они уверяют, что скоро покажут всю опасность, которая сопровождает чрезмерное употребление алкоголя.

"Музей рассказывает о некоторые ночи между моментом, когда вы выходите из клуба, и моментом, когда просыпаетесь", - говорит 24-летний Рино Дубокович, который открыл музей в начале декабря со своей подругой Робертой Микелич.

Речь идет о "собирание в одном месте предметов, с которыми люди просыпались, и историй, которые сопровождают их".В то время как многие музеи по всему миру посвященные алкоголя, у двух молодых людей возникла идея места, посвященного пьянчужке. К открытию музея их побудила также история одного из их друзей, проснувшегося с велосипедной педалью в кармане, не зная, как она туда попала.

В крошечном музее выставлены сувениры и реликвии, связанные с 25 историями похмелья.

Посетителям предлагают ракию, местное бренди, а также поиграть в дартс со специальными очками на носу, имитирующими эффект опьянения.

Напомним, Во французском департаменте Уаза, 19-летний парень воткнул крест в горло священника Римо-католической церкви, подозреваемого в педофилии.