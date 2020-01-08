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Крушение самолета МАУ: глава Еврокомиссии выразила соболезнования

Крушение самолета МАУ: глава Еврокомиссии выразила соболезнования
14:55 Сегодня Телеграф

Новости мира:В Еврокомиссии отреагировали на крушение украинского самолета в столице Ирана.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования семьям погибших во время авиакатастрофы близ Тегерана. 

Об этом она написала в Твиттер. 

"Мои глубокие соболезнования всем, кто потерял своих близких в результате крушения украинского самолета сегодня утром. В настоящий момент именно эксперты по авиационной безопасности должны выяснить причину крушения, дав ответы об этой ужасной трагедии", - сказано в сообщении.

Также фон дер Ляйен потребовала прекратить эскалацию конфликта между США и Ираном и призвала стороны к диалогу. 

"Использование оружия должно прекратиться СЕЙЧАС, чтобы уступить место для диалога. Мы должны сделать все возможное, чтобы возродить переговоры", - написала она.  

Она также добавила, что Еврокомиссия установила отношения со многими действующими лицами в регионе и за его пределами, чтобы добиться деэскалации ситуации.

ЕС пока не будет эвакуировать свои миссии с Ирака

Как известно, сразу две военные базы в Ираке, на которых расположен американский военный контингент, были атакованы прошлой ночью, причем правительство Ирана официально подтвердило, что это был его нападение и готовятся другие.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Ирак. 

Позже в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, который принадлежал украинской авиакомпании МАУ.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все летевшие на самолете погибли.

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Все по теме:

Авиакатастрофа, США, Еврокомиссия, Иран, Ирак, МАУ, Урсула фон дер Ляйен.
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