Крушение самолета МАУ: глава Еврокомиссии выразила соболезнования

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования семьям погибших во время авиакатастрофы близ Тегерана.

Об этом она написала в Твиттер.

"Мои глубокие соболезнования всем, кто потерял своих близких в результате крушения украинского самолета сегодня утром. В настоящий момент именно эксперты по авиационной безопасности должны выяснить причину крушения, дав ответы об этой ужасной трагедии", - сказано в сообщении.

My deepest condolences to all who lost their beloved ones in the crash of the Ukrainian aircraft this morning. At this moment it is for aviation security experts to investigate the cause of the crash, providing answers to this horrible tragedy.

Также фон дер Ляйен потребовала прекратить эскалацию конфликта между США и Ираном и призвала стороны к диалогу.

"Использование оружия должно прекратиться СЕЙЧАС, чтобы уступить место для диалога. Мы должны сделать все возможное, чтобы возродить переговоры", - написала она.

The use of weapons must stop NOW to give space for dialogue. We are called upon to do everything possible to rekindle talks. There cannot be enough of that.

We have established and timetested relations with many actors in the region and beyond to de-escalate the situation.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 8, 2020