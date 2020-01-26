Испанские ультрас устроили разборку перед матчем Барселоны (Видео)

Новости мира:В Испании футбольные фанаты подрались перед матчем "Валенсии" и "Барселоны".

Фанаты "Валенсии" и "Барселоны" подрались в районе стадиона "Месталья" перед матчем 21-го тура чемпионата Испании.

Болельщики устроили разборки, избивая друг друга палками и битами, бросаясь стульями и другими предметами. Кроме того, фаны жгли файеры.

В ситуацию пришлось вмешиваться полиции, которая прибыла на место событий.

Enfrontaments ara mateix davant el Mestalla entre ultres del FC Barcelona i del València CF. pic.twitter.com/ECTzTVZmbc — Miquel Ramos (@Miquel_R) January 25, 2020

Правоохранителям удалось разогнать нарушителей. По данным СМИ, в Валенсию прибыло 120 членов одной из фанатских группировок "Барселоны", у которых даже не было билетов на игру.