В Нидерландах уже второй день протестуют учителя

Новости мира:В Нидерландах второй день учителя выходят на улицы требуя повышения зарплат.

В Нидерландах второй день подряд в различных крупных городах состоялись многотысячные митинги учителей.

Как сообщает NOS, педагоги требовали повышения заработной платы, уменьшения нагрузки и решения проблемы нехватки учителей.

“Второй день подряд в нескольких городах Нидерландов проходили акции протеста педагогов”, - говорится в сообщении.

В частности, в Ден Бош на улицы города вышло около 3500 учителей. Акции протестов прошли и в городах Девентер, Роттердам и Утрехт.

Напоминаем, 30 января протесты прошли в Амстердаме, Роттердаме, Гронингене, Маастрихте и Гааге.