В Нидерландах уже второй день протестуют учителя

В Нидерландах второй день подряд в различных крупных городах состоялись многотысячные митинги учителей.
Как сообщает NOS, педагоги требовали повышения заработной платы, уменьшения нагрузки и решения проблемы нехватки учителей.
“Второй день подряд в нескольких городах Нидерландов проходили акции протеста педагогов”, - говорится в сообщении.
В частности, в Ден Бош на улицы города вышло около 3500 учителей. Акции протестов прошли и в городах Девентер, Роттердам и Утрехт.
Напоминаем, 30 января протесты прошли в Амстердаме, Роттердаме, Гронингене, Маастрихте и Гааге.