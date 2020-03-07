Взрыв во французском Страсбурге: есть погибший

Новости мира:В жилом доме во французском Страсбурге произошел взрыв.

Во французском Страсбурге в результате взрыва в жилом доме утром в субботу, 7 марта, один человек погиб и еще четверо получили легкие ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

Причины инцидента устанавливаются, однако приоритетной версией является взрыв бытового газа.

Власти эвакуировали около 100 жителей дома на территорию спортивного центра.

Только около недели назад в результате пожара в одном из жилых домов Страсбурга недалеко от железнодорожного вокзала погибли пять человек, еще семь получили травмы.