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Суббота, 07.03.2020
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Взрыв во французском Страсбурге: есть погибший

Взрыв во французском Страсбурге: есть погибший
18:05 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:В жилом доме во французском Страсбурге произошел взрыв.

Во французском Страсбурге в результате взрыва в жилом доме утром в субботу, 7 марта, один человек погиб и еще четверо получили легкие ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

Причины инцидента устанавливаются, однако приоритетной версией является взрыв бытового газа.

Власти эвакуировали около 100 жителей дома на территорию спортивного центра.

Французская эпидемия: Власти страны закрыли 150 школ из-за коронавируса

Только около недели назад в результате пожара в одном из жилых домов Страсбурга недалеко от железнодорожного вокзала погибли пять человек, еще семь получили травмы.

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Франция, Взрыв, Страсбург.
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