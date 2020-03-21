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В Италии зафиксировали 627 смертей от коронавируса

В Италии зафиксировали 627 смертей от коронавируса
02:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В Италии количество зараженных коронавирусом выросло на 4670 человек.

В четверг, 19 марта, в Италии от Сovid-19 умерли 627 человек, а число инфицированных за прошлые сутки увеличилось на 4670 человек.

Об этом сообщает итальянское информагентство ANSA.

"Комиссар по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты Анжело Боррелли заявил в пятницу, что от коронавируса в Италии погибли 4032 человека, 627 из которых - в четверг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это - наибольший рост количества жертв за сутки в мире, включая Китай, с момента начала пандемии Covid-19. Ранее этот печальный антирекорд также принадлежал Италии: в среду из-за коронавируса умерли 475 человек.

В Италии от коронавируса скончались 10 священников

По состоянию на пятницу, 20 марта, в целом в Италии зафиксировано 37 860 случаев заражения коронавирусом, что на 4670 больше, чем в четверг.

За прошедшие сутки число людей, которые выздоровели, выросло на 689 и составляет 5129 человек.

Напомним:

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Италия, Эпидемия, Коронавирус, Анжело Боррелли.
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