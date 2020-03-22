ООН: каждый пятый работник медперсонала Италии заразился коронавирусом

Новости мира:По данным ООН, в Италии 20% медперсонала заразились Covid-19.

В Италии 20 процентов медперсонала заразились Covid-19.

Об этом сообщает Организация Объединенных Наций в своем Twitter.

"В глобальном масштабе женщины составляют 70 процентов всех работников сектора здравоохранения. В условиях пандемии женщины находятся на переднем крае борьбы с Covid-19 и на их плечи ложится основной груз реагирования на распространяемый кризис", - отмечается в сообщении.

В глобальном масштабе женщины составляют 70% всех работников сектора здравоохранения. В условиях пандемии женщины находятся на переднем крае борьбы с COVID-19 и на их плечи ложатся главные тяготы реагирования на разрастающийся кризис. В Италии 20% медперсонала заразились COVID-19 pic.twitter.com/BXuawxdjiO — ООН (@UnitedNationsRU) March 22, 2020

Напомним: