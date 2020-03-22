ООН: каждый пятый работник медперсонала Италии заразился коронавирусом

В Италии 20 процентов медперсонала заразились Covid-19.
Об этом сообщает Организация Объединенных Наций в своем Twitter.
"В глобальном масштабе женщины составляют 70 процентов всех работников сектора здравоохранения. В условиях пандемии женщины находятся на переднем крае борьбы с Covid-19 и на их плечи ложится основной груз реагирования на распространяемый кризис", - отмечается в сообщении.
В глобальном масштабе женщины составляют 70% всех работников сектора здравоохранения. В условиях пандемии женщины находятся на переднем крае борьбы с COVID-19 и на их плечи ложатся главные тяготы реагирования на разрастающийся кризис. В Италии 20% медперсонала заразились COVID-19 pic.twitter.com/BXuawxdjiO
— ООН (@UnitedNationsRU) March 22, 2020
Напомним:
В Италии, где уже не впервые зафиксировали рекордную смертность, погибли 4 тыс. 032 человека, а всего вирус подхватили 47 тысяч человек.
В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии решили прекратить всю производственную деятельность, кроме самого необходимого.
В связи с распространением коронавируса власти Северной Македонии решили принять ряд мер для снижения рисков заражения для населения.
В Румынии в воскресенье утром подтвердили первую смерть от коронавируса.
Количество случаев коронавируса в Чехии выросло до 1047 по состоянию на утро воскресенья, за последние сутки подтверждено 158 новых случаев.
За последние сутки в Турции подтверждено 277 новых случаев заражения коронавирусом, 21 человек умер.