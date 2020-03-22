Медики в Швейцарии зафиксировали более семи тысяч случаев заражения коронавирусом

В Швейцарии было зарегистрировано более 900 новых случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.
По данным Министерства здравоохранения, общее число подтвержденных инфекций достигло 7014, в результате болезни умерли 60 человек.
Власти предупреждают, что для снижения уровня распространения инфекции потребуется как минимум неделя.
Правительство рекомендовало всем гражданам оставаться дома, особенно больным и старикам. Объявлен запрет на проведение собраний более пяти человек по всей стране и принятии дополнительные меры по поддержке экономики.
Наиболее пострадавший швейцарский кантон, Тичино на границе с Италией, остановил все производство. В кантоне зафиксировано 918 случаев заражения и 28 смертей.
Напомним:
Власти Северной Македонии объявили о введении комендантского часа по всей стране в ночное время для предотвращения распространения нового коронавируса.
Турция не будет применять санкций к украинским гражданам, которые из-за форс-мажорных обстоятельств, в частности, прекращения авиасообщения, нарушили срок пребывания на территории страны.
В Румынии в воскресенье утром подтвердили первую смерть от коронавируса: скончался 67-летний мужчина, приехавший из Франции.
Количество случаев коронавируса в Чехии выросло до 1047 по состоянию на утро воскресенья, за последние сутки подтверждено 158 новых случаев.
За последние сутки в Турции подтверждено 277 новых случаев заражения коронавирусом, 21 человек умер.