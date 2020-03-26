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Глава дипломатии ЕС призвал G7 к "глобальному ответу" на угрозу коронавируса

Глава дипломатии ЕС призвал G7 к "глобальному ответу" на угрозу коронавируса
03:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Боррель призвал к глобальному ответу на пандемию коронавируса и противодействию дезинформации в связи с ней.

Пандемия коронавируса представляет собой глобальную проблему беспрецедентного характера, которая имеет далеко идущие последствия для экономической и геополитической сферы, требует глобального ответа, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он принял участие в среду в телеконференции министров иностранных дел "большой семерки". Как отмечается в коммюнике Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), обсуждение было сосредоточено на международном ответе на пандемию COVID-19.

"Он подчеркнул важность строго скоординированного и многостороннего подхода при активизации международного сотрудничества и оказании гуманитарной помощи большинству пострадавших стран с особым вниманием к Африке", - говорится в коммюнике.

Боррель также подчеркнул необходимость обеспечения того, чтобы "граждане получали правильную информацию, связанную с пандемией, специальные меры соответствовали демократическим ценностям и все страны были заинтересованы в противодействии дезинформации и ложным нарративам".

Напомним: 

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Коронавирус, G7, Жозеп Боррель.
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