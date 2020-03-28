В Швейцарии число заразившихся коронавирусом возросло более чем на тысячу

Количество умерших в Швейцарии от коронавируса за сутки увеличилось на 38, дойдя до 235 человек.
Число заболевших увеличилось с 12161 до 13213.
Об этом сообщило сегодня министерство здравоохранения страны.
Альпийская страна с населением 8,6 млн человек размещает армейские медицинские подразделения в больницах для оказания помощи в кризисных регионах, таких как Тичино, граничащий с сильно пострадавшей Италией, и начала использовать свои стратегические запасы фармацевтических препаратов для удовлетворения растущего спроса.
В четверг в Швейцарии стали доступны государственные кредиты на сумму 20 млрд швейцарских франков ($21 млрд), передает kommersant. Министр финансов Ули Маурер дал понять в субботу, что правительство было бы радо помочь с кредитами, но что оно нуждается в возврате денег и не может компенсировать потери доходов.
"Мы распределяем не федеральные деньги, а деньги налогоплательщиков", - заявил Маурер.
Напомним:
Власти Северной Македонии объявили о введении комендантского часа по всей стране в ночное время для предотвращения распространения нового коронавируса.
Турция не будет применять санкций к украинским гражданам, которые из-за форс-мажорных обстоятельств, в частности, прекращения авиасообщения, нарушили срок пребывания на территории страны.
В Румынии в воскресенье утром подтвердили первую смерть от коронавируса: скончался 67-летний мужчина, приехавший из Франции.
Количество случаев коронавируса в Чехии выросло до 1047 по состоянию на утро воскресенья, за последние сутки подтверждено 158 новых случаев.
За последние сутки в Турции подтверждено 277 новых случаев заражения коронавирусом, 21 человек умер.