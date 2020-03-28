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В Швейцарии число заразившихся коронавирусом возросло более чем на тысячу

В Швейцарии число заразившихся коронавирусом возросло более чем на тысячу
22:32 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Число заболевших коронавирусом в Швейцарии выросло до 13213.

Количество умерших в Швейцарии от коронавируса за сутки увеличилось на 38, дойдя до 235 человек.

Число заболевших увеличилось с 12161 до 13213.

Об этом сообщило сегодня министерство здравоохранения страны.

Альпийская страна с населением 8,6 млн человек размещает армейские медицинские подразделения в больницах для оказания помощи в кризисных регионах, таких как Тичино, граничащий с сильно пострадавшей Италией, и начала использовать свои стратегические запасы фармацевтических препаратов для удовлетворения растущего спроса.

Борьба с коронавирусом: Зеленский поговорил с президентом Швейцарии

В четверг в Швейцарии стали доступны государственные кредиты на сумму 20 млрд швейцарских франков ($21 млрд), передает kommersant. Министр финансов Ули Маурер дал понять в субботу, что правительство было бы радо помочь с кредитами, но что оно нуждается в возврате денег и не может компенсировать потери доходов.

"Мы распределяем не федеральные деньги, а деньги налогоплательщиков", - заявил Маурер.

Напомним:

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Швейцария, Коронавирус, Ули Маурер.
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