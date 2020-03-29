Французский министр: Наша Европа - это Европа действия и солидарности

Новости мира:Французский министр говорит, что коронавирус стал элементом проверки взаимного доверия и единства Евросоюза.

Степень взаимного доверия в будущем определит то, как Европейский Союз отреагирует на вспышку коронавируса, заявила министр Франции по европейским делам Амели де Моншалин после того, как ЕС не смог договориться о мерах по смягчению влияния пандемии коронавируса на европейскую экономику.

"Если Европа - это просто единый рынок в хорошие времена, то это не имеет никакого смысла", - заявила она в интервью радио France Inter.

Германия и Нидерланды решительно выступили против попыток Италии, Испании, Португалии и Франции выпустить совместные облигации для финансового стимулирования экономики. Кроме того, возникли разногласия по вопросам совместного использования медицинского оборудования и пограничного контроля.

"Наша Европа - это Европа действия, солидарности, и если некоторые страны смотрят на это иначе, тогда встанет вопрос об их месте, а также о том, что должен делать Союз как группа 27-ми", - сказал де Моншалин.

Вместе с тем, министр приветствовала решение Германии и других стран принять тяжелобольных французских пациентов с коронавирусом и ослабить давление на систему здравоохранения Франции в качестве доказательства того, что солидарность между государствами-членами сохраняется.

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