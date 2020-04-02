Противодействие Covid-19: Польша направит помощь украинским и грузинским спасателям

Новости мира:Польша окажет помощь спасателям Украины и Грузии.

Министерство иностранных дел Польши выделило 1,2 млн злотых (почти 8 млн грн) для обучения и обеспечение надлежащим оборудованием украинских, а также грузинских спасателей в рамках помощи для стран Восточного партнерства.

Об этом информирует МИД Польши.

"Сотрудничество Польши с украинскими и грузинскими партнерами имеет особое значение в нынешней ситуации распространения Covid-19. Учитывая роль спасательных служб в противодействии коронавирусу, МИД приняло решение выделить 1,2 млн злотых на очередные этапы проектов, которые имеют целью укрепить поддержку спасательных служб в Украине и Грузии, а также улучшить сотрудничество с польскими службами",- отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Там также напомнили, что такая поддержка осуществляется уже не первый год. В рамках проектов на развитие, которые финансируются или софинансируются МИД Польши, спасатели проводят обучение и предоставляют специальное оборудование коллегам из стран Восточного партнерства, прежде всего Украины и Грузии.

Напомним: