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Премьер Британии в реанимации: лидеры ряда стран высказали слова поддержки

Премьер Британии в реанимации: лидеры ряда стран высказали слова поддержки
03:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Мировые лидеры желают скорейшего выздоровления попавшему в реанимацию из-за коронавируса Джонсону.

Лидеры ряда государств в ночь на вторник выразили пожелания скорейшего выздоровления премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, попавшему ранее в отделение интенсивной терапии после заражения коронавирусом COVID-19.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил поддержку Джонсону, его семье и всему британскому народу. "Я желаю ему быстро преодолеть это испытание", - написал французский лидер в твиттере.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил, что "народ Израиля молится о быстром и полном выздоровлении нашего друга, британского премьера Бориса Джонсона".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди также выразил надежду в твиттере, что его британский коллега скоро поправится. "Надеюсь увидеть вас в превосходном здоровье очень скоро", - добавил он.

Глава испанского правительства Педро Санчес заявил о "солидарности и наилучших пожеланиях" Джонсону. "Для наших стран сейчас тяжелое время, но, проявив силу и сплоченность, мы сможем победить в этой битве", - добавил он в твиттере.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил "сердечные пожелания" здоровья Джонсону, которого он назвал своим "другом".

Первый министр Шотландии Никола Стерджен написала в соцсети, что направляет свои наилучшие пожелания глава британского правительства.

Бывший премьер Великобритании Тереза Мэй со своей стороны указала, что "все мои мысли и молитвы сейчас - с Борисом Джонсоном и его семьей".

Другой экс-глава британского правительства Дэвид Кэмерон пожелал выздоровления Джонсону. "Мы все хотим видеть Вас здоровым на Даунин-стрит", - написал он в твиттере.

В понедельник вечером сообщалось, что состояние премьера Великобритании Бориса Джонсона, заболевшего коронавирусом, ухудшилось. Его перевели в отделение интенсивной терапии. Он попросил главу МИД Великобритании Доминика Рааба замещать его в тех случаях, когда это будет необходимо.

Напомним: 

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Все по теме:

Великобритания, Борис Джонсон, Дэвид Кэмерон, Биньямин Нетаньяху, Коронавирус, Тереза Мэй, Нарендра Моди, Никола Стерджен, Педро Санчес, Эммануэль Макрон, Тедрос Адханом Гебрейесус.
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