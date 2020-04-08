Пандемия Covid-19: Норвегия намерена постепенно смягчить карантинные меры

Новости мира:Норвегия смягчает карантин - откроет детсады и школы.

Правительство Норвегии шаг за шагом будет смягчать карантинные мероприятия, введенные в стране.

Об этом сообщает норвежский портал News in English.

"Норвегия постепенно будет ослаблять карантин с 20 апреля, хотя большинство мероприятий по противодействию распространению коронавируса останутся в силе", - заявила премьер страны Эрна Солберг.

Согласно планам правительства, детские сады начнут работать с 20 апреля, начальные и средние школы - с 27 апреля. Также с этого дня университеты, колледжи и профессионально-технические училища будут частично открыты для студентов.

Норвежцы смогут ходить в горы с 20 апреля.

С 27 апреля заведения сферы услуг, предусматривающие контакт между клиентами и работниками, такие как парикмахерские или салоны красоты, могут снова открыться, если они будут отвечать требованиям инфекционной безопасности.

Крупные спортивные и культурные мероприятия, в частности фестивали, запрещены до 15 июня. Также до этого времени в стране не будут работать бары, рестораны, кинотеатры, концертные залы.

По состоянию на утро 7 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 348 тыс. 628 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 74 тыс. 834 человек, поправились 285 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.

Напомним: