У премьера очень хорошее настроение: Джонсона выписали из отдела интенсивной терапии

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии, где он находился из-за ухудшения состояния, вызванного коронавирусом, в обычную палату, сообщил в четверг телеканал Sky News со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.
"Премьер-министра этим вечером перевели из отделения интенсивной терапии обратно в больничную палату", - заявил представитель премьера.
У премьера очень хорошее настроение, подчеркнули в канцелярии премьера.
В палате за состоянием Джонсона будут пристально следить врачи.
Джонсон заболел коронавирусом больше недели назад. Сначала он лечился дома. В конце прошлой недели премьер сообщил, что у него все еще не спадает температура. В воскресенье вечером стало известно, что Джонсон поступил в больницу, что на Даунинг-стрит объяснили мерами предосторожности. В понедельник канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии.
В среду и четверг британские власти сообщали об улучшении состояния Джонсона.
По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.
В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.
Напомним:
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