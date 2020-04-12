Вынужденный перерыв: парламент Британии готовится к возобновлению работы

Новости мира:Британский парламент, работа которого была прервана пандемией, возобновит работу 21 апреля.

Парламент Великобритании 21 апреля вернется к работе после перерыва, вызванного ситуацией с распространением коронавирусной болензни Covid-19, сообщает в воскресенье издание The Independent.

"Парламент вернется (к работе - ред.) 21 апреля, чтобы исполнять свои важнейшие конституционные функции надзора (за деятельностью властей - ред.), согласования финансовых расходов и законотворчества", - цитирует издание представителя лидера палаты общин Джейкоба Рис-Могга.

Как сообщает представитель Рис-Могга, "в эти беспрецедентные времена" идет подготовка вариантов возобновления работы парламента, которые на следующей неделе будут представлены спикеру палаты общин, правительству и другим имеющим отношение к этому делу сторонам.

25 марта парламент Великобритании примерно на месяц прекратил работу из-за пандемии коронавируса.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения дел с распространением инфекции, в Великобритании выявлены 79 885 случаев Covid-19, скончались 9 892 человека с коронавирусом.

По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 108 837 человек.

В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.

Напомним: