Вынужденный перерыв: парламент Британии готовится к возобновлению работы

Парламент Великобритании 21 апреля вернется к работе после перерыва, вызванного ситуацией с распространением коронавирусной болензни Covid-19, сообщает в воскресенье издание The Independent.
"Парламент вернется (к работе - ред.) 21 апреля, чтобы исполнять свои важнейшие конституционные функции надзора (за деятельностью властей - ред.), согласования финансовых расходов и законотворчества", - цитирует издание представителя лидера палаты общин Джейкоба Рис-Могга.
Как сообщает представитель Рис-Могга, "в эти беспрецедентные времена" идет подготовка вариантов возобновления работы парламента, которые на следующей неделе будут представлены спикеру палаты общин, правительству и другим имеющим отношение к этому делу сторонам.
25 марта парламент Великобритании примерно на месяц прекратил работу из-за пандемии коронавируса.
По данным американского университета Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения дел с распространением инфекции, в Великобритании выявлены 79 885 случаев Covid-19, скончались 9 892 человека с коронавирусом.
По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 108 837 человек.
В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.
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