Глава ЕК о пандемии: В начале был очень высокий риск, что это разорвет Евросоюз

Новости мира:Президент Еврокомиссии считает, что угроза распада ЕС миновала.

Председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен признает, что в начале пандемии коронавируса ЕС столкнулся с реальной угрозой распада, но убеждена, что сейчас эта угроза осталась позади.

Об этом она заявила в интервью воскресному выпуску таблоида Bild.

"В начале был очень высокий риск, что это разорвет Евросоюз. Солидарности не хватало, все просто смотрели на свои проблемы, границы закрывались без согласования... Сегодня воля пройти через это вместе вернулась. Есть решения, которые были невероятные еще полгода тому назад. Это повышает чувство общности и уверенности", - заявила фон дер Ляйен.

Она отметила, что большинство стран ЕС приняли чрезвычайные меры, что в условиях кризиса, в принципе, хорошо. Но, продолжила политик, "меры должны быть пропорциональными, ограниченными во времени и должны демократически контролироваться". В случае, "если ограничения выходят за рамки дозволенного", как это сейчас происходит в Венгрии, и чем ЕС очень обеспокоен, председатель ЕК готова действовать.

В ближайшие дни Еврокомиссия, сообщила ее руководитель, представит рекомендации относительно того, как можно выходить из чрезвычайных мер - очень осторожно, шаг за шагом. В рекомендациях не будут названы никакие даты, так как страны-члены находятся на очень разных стадиях пандемии, и каждая страна должна решать по срокам сама.

Что касается разработки вакцины, то 2 из 3 самых перспективных команд, которые над этим работают, базируются в Европе и планируют вскоре начать клинические испытания, сообщила президент ЕК. Она надеется, что вакцина будет разработана до конца года. Чтобы после этого вакцинацию можно было быстро провести, Брюссель уже ведет переговоры с производителями о глобальных производственных мощностях.

Фон дер Ляйен посоветовала не строить планов на летние отпуска, ведь "пока никто не может сделать надежных прогнозов на июль и август".

По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 108 837 человек.

В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.

Напомним: