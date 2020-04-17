Коронавирус: в Польше озвучили средний возраст умерших

Новости мира:В Польше назвали средний возраст умерших от коронавируса.

В Польше от коронавируса умирают чаще мужчины (57,9%), чем женщины (42,1%), а средний возраст умерших от COVID-19 составляет 72,9 года.

Об этом сообщает в Twitter Главная санитарная инспекция (GIS) Польши.

"Средний возраст умершего в Польше от COVID-19 составляет 72,9 года.. Самая молодая умершая была 32 года, самая взрослая - 98 лет", - говорится в сообщении.

Больше всего умерших в Польше в возрастных группах 70-79 лет (33%) и 80-89 лет (29,5%), меньше всего - в группах 30-39 лет (2,7%) и 40-49 лет (4, 6%).

По последней информации МЗ Польши, количество зараженных коронавирусом в стране выросло до 7582 человек, из которых 286 человек умерли.

Всего в Польше проведено уже более 156 тыс. тестов, из которых за последние сутки - более 8 тыс.

В польских больницах всего сейчас находится около 2,5 тыс. человек, зараженных коронавирусом, почти 146 тыс. - на карантине, более 28 тыс. - под эпидемиологическим надзором. Количество тех, кто поборол коронавирус, в Польше составляет 668 человек.