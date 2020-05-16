Собака и трое котов: в Нидерландах впервые нашли коронавирус у домашних питомцев

Новости мира:В Нидерландах коронавирус обнаружили у троих котов и собаки

В Нидерландах коронавирус обнаружили в троих котов и собаки, которые, вероятно, заразились от своих хозяев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Собака и трое котов в Нидерландах были заражены новым коронавирусом. Это первые подтвержденные случаи, касающиеся домашних любимцев в стране", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собака была заражена его владельцем.

"Пациенты с COVID-19 должны избегать контакта со своими домашними любимцами. Больных животных, имевших контакт с людьми с COVID-19, нужно изолировать, насколько это возможно", - сообщает издание.