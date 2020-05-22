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"Одна планета": Макрон анонсировал саммит в Марселе

"Одна планета": Макрон анонсировал саммит в Марселе
22:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Макрон анонсировал саммит "Одной планеты" во Франции.

В 2021 году во французском Марселе состоится саммит "Одной планеты", посвященный, в частности, борьбе с коронавирусом.

Об этом объявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Защита экосистем позволяет предотвращать появление таких эпидемий, как COVID-19. Для мобилизации усилий и действий ради сохранения биоразнообразия Франция организует 11 января 2021 года в Марселе саммит "Одной планеты" (One Planet Summit)", - заявил Макрон.

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Он уточнил, что встреча высокого уровня пройдет во время Всемирного конгресса Международного союза охраны природы (IUCN).

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Все по теме:

Франция, Экология, Коронавирус, Эммануэль Макрон, Одна планета.
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