Глава МИД Литвы поддержал протестующих бело-красно-белым флагом

Глава МИД Литвы Линас Линкявичус обнародовал в своем Твиттере изображение бело-красно-белого флага.

Соответствующий пост он не сопроводил никакими подписями или объяснениями.

Отметим, что Линкявичюс ранее назвал Александра Лукашенко "бывшим президентом Беларуси" после разговора последнего с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, Лукашенко и Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Беларуси.

Президенты обсудили урегулирование ситуации в Беларуси и укрепление союзнических отношений.

В СМИ появились сообщения, что окружение президента Беларуси Александра Лукашенко ведет переговоры с Россией о возможном бегстве, на случай, если ситуация в стране дойдет до свержения власти.

Сегодня в Беларуси протестующие планируют провести самый масштабный в истории марш свободы. Ожидают начало мероприятия сегодня, в 14:00.

Параллельно с этим Александр Лукашенко прибыл на площадь Независимости, где сегодня организовывают митинг в его поддержку