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Глава МИД Литвы поддержал протестующих бело-красно-белым флагом

Глава МИД Литвы поддержал протестующих бело-красно-белым флагом
Обновлено 14:42 Сегодня Телеграф
Глава МИД Литвы Линас Линкявичус обнародовал в своем Твиттере изображение бело-красно-белого флага.

Соответствующий пост он не сопроводил никакими подписями или объяснениями.

Отметим, что Линкявичюс ранее назвал Александра Лукашенко "бывшим президентом Беларуси" после разговора последнего с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, Лукашенко и Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Беларуси.

Президенты обсудили урегулирование ситуации в Беларуси и укрепление союзнических отношений.

В СМИ появились сообщения, что окружение президента Беларуси Александра Лукашенко ведет переговоры с Россией о возможном бегстве, на случай, если ситуация в стране дойдет до свержения власти.

Сегодня в Беларуси протестующие планируют провести самый масштабный в истории марш свободы. Ожидают начало мероприятия сегодня, в 14:00.

Параллельно с этим Александр Лукашенко прибыл на площадь Независимости, где сегодня организовывают митинг в его поддержку

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Литва, Линас Линкявичус.

Автор:

Телеграф
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