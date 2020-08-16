Глава МИД Литвы поддержал протестующих бело-красно-белым флагом

Соответствующий пост он не сопроводил никакими подписями или объяснениями.
— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 16, 2020
Отметим, что Линкявичюс ранее назвал Александра Лукашенко "бывшим президентом Беларуси" после разговора последнего с президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, Лукашенко и Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Беларуси.
Президенты обсудили урегулирование ситуации в Беларуси и укрепление союзнических отношений.
В СМИ появились сообщения, что окружение президента Беларуси Александра Лукашенко ведет переговоры с Россией о возможном бегстве, на случай, если ситуация в стране дойдет до свержения власти.
Сегодня в Беларуси протестующие планируют провести самый масштабный в истории марш свободы. Ожидают начало мероприятия сегодня, в 14:00.
Параллельно с этим Александр Лукашенко прибыл на площадь Независимости, где сегодня организовывают митинг в его поддержку