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Комитет Европарламента соберется на экстренное заседание для "переоценки своего сотрудничества с Минском"

Комитет Европарламента соберется на экстренное заседание для "переоценки своего сотрудничества с Минском"
Обновлено 02:37 Сегодня Телеграф
Комитет Европарламента по иностранным делам проведет экстренное заседание для оценки происходящего в Беларуси.

Об этом сообщается на сайте законодательного органа ЕС.

Заседание созывается на вторник, 25 августа.

"Члены комитета обсудят действия, которые Евросоюз должен предпринять в поддержку курса демократии и свобод в Беларуси, а также относительно переоценки своего сотрудничества с Минском, включая Восточное партнерство", - сообщили в комитете.

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Напомним, лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская провела в литовской столице встречу с заместителем главы Госдепа США Стивом Биганом.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Словацкой Республике Игоря Лещеню, который первым из дипломатов поддержал протестующих. Также уволен начальник историко-архивного отделения МИД Беларуси Вячеслав Казаченок и замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева.

Напомним, на площади Независимости в столице Беларуси в воскресенье собралось более ста тысяч человек. Люди скандировали лозунги "Жыве Беларусь" и держали в руках цветы и флаги.

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ЕС, Беларусь, Европарламент.

Автор:

Телеграф
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