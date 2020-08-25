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Поддержали протестующих: из МИД Беларуси уволили двух сотрудников

Поддержали протестующих: из МИД Беларуси уволили двух сотрудников
Обновлено 02:05 Сегодня Телеграф Укринформ
Начальник историко-архивного отделения МИД Беларуси Вячеслав Казаченок уволен из ведомства за то, что неделю назад вышел на пикет в поддержку протестующих.

Как сообщает TUT.by, уволили дипломата по статье 42 Трудового кодекса - "в связи с грубым нарушением своих трудовых обязанностей".

Как стало известно порталу из своих источников, замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева, выходившая на пикет поддержать Казаченка, тоже больше не работает в МИДе.

Казаченок 17 августа проводил одиночный пикет на ступеньках здания белорусского МИДа. К нему присоединилась и Копанева. Пикетом с белыми пустыми листами в руках они хотели "высказать свою принципиальную позицию" по ситуации в стране. Казаченок признался, что из-за происходящего ему страшно за будущее.

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Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Словацкой Республике Игоря Лещеню, который первым из дипломатов поддержал протестующих.

Напомним, на площади Независимости в столице Беларуси в воскресенье собралось более ста тысяч человек. Люди скандировали лозунги "Жыве Беларусь" и держали в руках цветы и флаги.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин пригрозил участникам протестов применением армии, в случае "нарушения порядка и спокойствия" возле мемориалов погибшим во Второй мировой войне.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, что тот все воскресенье провел во Дворце независимости, в том числе и в момент, когда протестующие "пытались штурмовать" здание

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Вячеслав Казаченок.

Автор:

Телеграф
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