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Отличается от намерений ВОЗ: в ЕС приняли план по вакцинации от COVID-19

Отличается от намерений ВОЗ: в ЕС приняли план по вакцинации от COVID-19
Обновлено 00:24 Сегодня Телеграф УНИАН
Страны ЕС вместе с Великобританией и другими странами-партнерами согласовали план по вакцинации от коронавируса.

Согласно плану, на первом этапе прививки должны получить 40% их населения. И такие намерения отличаются от планов, которые составили в ВОЗ.

Как пишет Reuters, европейский план гласит, что на континенте собираются сделать вдвое больше прививок, чем планирует ВОЗ.

Международная организация, в частности, планирует закупить на первом этапе дозы для 20% наиболее уязвимой части населения мира. Закупки будут проведены через специальную международную систему.

ЕС подсчитал, что доля его населения, которой будут в первую очередь нужны прививки после появления эффективных препаратов, составляет не менее 40%. Это может привести к тому, что менее развитые страны смогут получить доступ к меньшему количеству вакцин.

Документ ЕС был одобрен экспертами по вопросам здравоохранения из стран ЕС, Британии, Швейцарии, Норвегии, а также Балканских стран.

В нем к "приоритетным группам" причислены около 200 миллионов человек с 450-миллионного населения союза. К таким группам причислили людей старшего возраста, с хроническими заболеваниями, а также медработников.

Кроме того, ЕС планирует в первую очередь сделать прививку работникам критических служб, в частности тем, кто работает в сфере образования и транспорта.

Цель плана ЕС - появление коллективного иммунитета к коронавирусу. В документе указано, что этого можно добиться путем проведения дальнейших прививок после вакцинации первых 40% населения. В нем не указано, как быстро должны будут проведены соответствующие процедуры.

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Напомним, Кабмин Украины продлит адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020г. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Зонирование территорий по цветам будет действовать как минимум до 1 ноября.

Также принято решение запретить въезд иностранцам на территорию Украины до 28 сентября. 

Кабинет министров поддержал ужесточение карантина в Украине в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране.

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ЕС, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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