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СМИ: Евросоюз не будет вносить Лукашенко в санкционный список

СМИ: Евросоюз не будет вносить Лукашенко в санкционный список
11:11 Сегодня Телеграф
Евросоюз планирует ввести санкции против Беларуси, но в санкционном списке не будет Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента страны.

Персональные санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов в республике и насилие против мирных демонстрантов, не введут против главы государства - Александра Лукашенко

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет немецкое издание WELT.

По данным издания, против включения Лукашенко в список санкций выступает Германия, которую поддерживают Франция и Италия.

Берлин и Париж считают, что каналы связи с Лукашенко должны быть открыты при любых обстоятельствах, а санкции этому помешают.

Несколько государств-членов, в том числе страны Балтии и Польша, не согласны с такой позицией и требуют, чтобы фамилия Лукашенко была внесена в список санкций ЕС.

Официальный список будет опубликован на следующей неделе или через две недели, заявили дипломаты ЕС. "Переговоры очень тяжелые, так как любой список должен быть одобрен всеми странами-членами единогласно", - сказал высокопоставленный дипломат.

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Все по теме:

ЕС, Беларусь, Санкции, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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