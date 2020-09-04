СМИ: Евросоюз не будет вносить Лукашенко в санкционный список

Персональные санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов в республике и насилие против мирных демонстрантов, не введут против главы государства - Александра Лукашенко
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет немецкое издание WELT.
По данным издания, против включения Лукашенко в список санкций выступает Германия, которую поддерживают Франция и Италия.
Берлин и Париж считают, что каналы связи с Лукашенко должны быть открыты при любых обстоятельствах, а санкции этому помешают.
Несколько государств-членов, в том числе страны Балтии и Польша, не согласны с такой позицией и требуют, чтобы фамилия Лукашенко была внесена в список санкций ЕС.
Официальный список будет опубликован на следующей неделе или через две недели, заявили дипломаты ЕС. "Переговоры очень тяжелые, так как любой список должен быть одобрен всеми странами-членами единогласно", - сказал высокопоставленный дипломат.
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране четвертую неделю продолжаются протесты и забастовки.
С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.
Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.
30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.
В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".