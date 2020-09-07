Покушение на Навального: Макрон и Джонсон ждут срочных объяснений РФ

Власти России должны срочно объясниться перед Европой за отравление представителя оппозиции Алексея Навального.
К такому решению пришли Эммануэль Макрон и Борис Джонсон в ходе телефонного разговора, передает пресс-служба британского правительства.
Отмечается, что Джонсон и Макрон возмущены из-за покушения на Навального. "Они вновь заявляют, что России необходимо срочно объяснить, как лидера оппозиции отравили "Новичком", - отметили в британском правительстве.
Французский лидер в своем Twitter сообщил, что обсудил с Джонсоном "дальнейшие действия после отравления Алексея Навального", однако не раскрыл никаких подробностей.
Что произошло с Навальным?
20 августа в Омске совершил экстренную посадку самолет, в котором был Алексей Навальный. Оппозиционеру резко стало плохо. Его доставили машиной "скорой помощи" в больницу.
После этого пресс-секретарь Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предположила, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.
Врач Навального после обследования Ярослав Ашихмин заявил, что его нужно эвакуировать в Европу.
Правительство Германии считает вероятным, что российского оппозиционера Алексея Навального все-таки отравили.
Власти Германии потребовали от России немедленно провести всестороннее и прозрачное расследование из-за факта отравления российского оппозиционного деятеля.
При этом Кремль не видит причин для уголовного расследования в связи с возможным отравлением оппозиционного российского политика Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.