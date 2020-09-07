Покушение на Навального: Макрон и Джонсон ждут срочных объяснений РФ

Лидеры Франции и Великобритании настаивают на неотложных объяснениях России относительно отравления оппозиционера Алексея Навального на российской территории.

Власти России должны срочно объясниться перед Европой за отравление представителя оппозиции Алексея Навального.

К такому решению пришли Эммануэль Макрон и Борис Джонсон в ходе телефонного разговора, передает пресс-служба британского правительства.

Отмечается, что Джонсон и Макрон возмущены из-за покушения на Навального. "Они вновь заявляют, что России необходимо срочно объяснить, как лидера оппозиции отравили "Новичком", - отметили в британском правительстве.

Французский лидер в своем Twitter сообщил, что обсудил с Джонсоном "дальнейшие действия после отравления Алексея Навального", однако не раскрыл никаких подробностей.

Что произошло с Навальным?

20 августа в Омске совершил экстренную посадку самолет, в котором был Алексей Навальный. Оппозиционеру резко стало плохо. Его доставили машиной "скорой помощи" в больницу.

После этого пресс-секретарь Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предположила, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Врач Навального после обследования Ярослав Ашихмин заявил, что его нужно эвакуировать в Европу.

Правительство Германии считает вероятным, что российского оппозиционера Алексея Навального все-таки отравили.

Власти Германии потребовали от России немедленно провести всестороннее и прозрачное расследование из-за факта отравления российского оппозиционного деятеля.

При этом Кремль не видит причин для уголовного расследования в связи с возможным отравлением оппозиционного российского политика Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.