Такого не случалось больше года: в Польше за сутки - ни одной смерти от коронавируса

В Польше с начала пандемии коронавируса за сутки не зафиксировано ни единой смерти от инфекции или связанных с нею осложнений.
Об этом сообщает Минздрав страны в Твиттер.
При этом, за последние 24 часа было обнаружено 52 новых случая COVID-19.
Согласно официальным данным, за все время эпидемии в Польше инфекцию было обнаружено у более, чем 2,8 миллиона человек. Из них умерло почти 75 тысяч людей.
Для сравнения, в Украине за все время пандемии заразились 2,22 миллиона человек, а скончались - 54,5 тысячи.
Z powodu COVID-19 zmarło 0 osób, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 0 osób.
Liczba zakażonych koronawirusem: 2 879 689/ 74 979 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
— Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) June 28, 2021
Как сообщалось ранее, Италия, ставшая первой страной Европы, где обнаружили коронавирус, отменила запрет для граждан на пребывание на улицах без средств индивидуальной защиты.
Тем временем в Исландии и вовсе сняли все противоэпидемические ограждения и объявили о завершении карантина.
Однако в ВОЗ призывают людей не расслабляться и продолжать носить маски, даже если те прошли вакцинацию.