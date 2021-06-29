Такого не случалось больше года: в Польше за сутки - ни одной смерти от коронавируса

В Польше с начала пандемии коронавируса за сутки не зафиксировано ни единой смерти от инфекции или связанных с нею осложнений.

Об этом сообщает Минздрав страны в Твиттер.

При этом, за последние 24 часа было обнаружено 52 новых случая COVID-19.

Согласно официальным данным, за все время эпидемии в Польше инфекцию было обнаружено у более, чем 2,8 миллиона человек. Из них умерло почти 75 тысяч людей.

Для сравнения, в Украине за все время пандемии заразились 2,22 миллиона человек, а скончались - 54,5 тысячи.

Z powodu COVID-19 zmarło 0 osób, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 0 osób. Liczba zakażonych koronawirusem: 2 879 689/ 74 979 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) June 28, 2021

Как сообщалось ранее, Италия, ставшая первой страной Европы, где обнаружили коронавирус, отменила запрет для граждан на пребывание на улицах без средств индивидуальной защиты.

Тем временем в Исландии и вовсе сняли все противоэпидемические ограждения и объявили о завершении карантина.

Однако в ВОЗ призывают людей не расслабляться и продолжать носить маски, даже если те прошли вакцинацию.