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Верны традициям КГБ: Эскадроны смерти Лукашенко орудуют за пределами Беларуси?
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Верны традициям КГБ: Эскадроны смерти Лукашенко орудуют за пределами Беларуси?

Верны традициям КГБ: Эскадроны смерти Лукашенко орудуют за пределами Беларуси?
13:12 Сегодня Телеграф

Недавняя смерть белорусского оппозиционера Виталия Шишова не оставляет сомнений в том, что правящий режим Беларуси физически расправляется со всеми представителями сопротивления.

Брайан Уитмор, старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета, адъюнкт-профессор Техасского университета в Арлингтоне и ведущий подкаста "Вертикаль власти" в своей статье на сайте "Atlantic Council" рассказывает о том, что устранение оппозиционеров уже стало давней традицией в Беларуси. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с переводом этого материала.

Активист Виталий Шишов бежал из своей родной Беларуси во время жестоких репрессий диктатора Александра Лукашенко после спорных президентских выборов в стране в августе 2020 года. Виталий поселился в Украине и основал организацию для помощи другим преследуемым беглецам из Беларуси. А на этой неделе Виталия Шишова обнаружили повешенным в одном из парков Киева.

Национальная полиция Украины начала расследование убийства, а члены организации Шишова "Белорусский дом в Украине" (БДУ) заявляют, что киевские власти предупреждали их о возможных покушениях.

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Активист БДУ Юрий Щучко сообщил телеканалу "Current Time", что Служба безопасности Украины (СБУ) предупреждала о том, что "люди из белорусских сил специальных операций и других подразделений прибывают в Украину для их физической ликвидации". "Они просили нас быть осторожными, потому что здесь действует сеть агентов белорусского КГБ, и все возможно".

БДУ также опубликовало собственное заявление в Telegram: "Местные источники и наши люди в Беларуси неоднократно предупреждали нас о возможных провокациях, вплоть до похищений и убийств. Виталий отреагировал на эти предупреждения со стоицизмом и юмором".

Смерть Шишова при подозрительных обстоятельствах поднимает тревожный вопрос: помимо угона коммерческого авиалайнера и похищения пассажиров, автократический режим Лукашенко теперь также рассылает эскадроны смерти по всей Европе? Подобные обвинения возникают не впервые.

В январе брюссельское издание "EUObserver" опубликовало аудиозапись Вадима Зайцева, тогдашнего главы белорусского КГБ, который, по всей видимости, планировал убийства трех ссыльных диссидентов, проживавших в Германии еще в 2012 году. За подлинность записи поручились судебные аудиоэксперты и бывший сотрудник МВД Беларуси.

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"Президент ждет этих операций", - сказал Зайцев членам Седьмого отдела группы "Альфа" КГБ, тайного подразделения, созданного для борьбы с политическими противниками режима Лукашенко. Зайцев сказал, что Лукашенко положил "более 1,5 миллиона долларов на специальный счет" для неофициальных операций и "хотел увидеть результаты".

В число жертв входили бывший начальник тюрьмы Олег Алкаев, экс-командир ОМОНа Владимир Барадач и бывший начальник антикоррупционной полиции Вячеслав Дудкин.

На самом деле эти трое так и не были убиты. Зайцев также сказал, что КГБ должно "работать" с белорусским журналистом-диссидентом Павлом Шереметом, который в то время жил в изгнании в Москве. Он подробно описал, что Шеремет должен быть убит в результате сильного взрыва, чтобы это послужило сигналом. "Если это будет выглядеть как смерть по естественным причинам, то это не отложится в сознании людей", - сказал Зайцев на записи. Четыре года спустя, в июле 2016 года, Павел Шеремет был убит в результате взрыва заминированного автомобиля в Киеве.

В декабре 2019 года украинские власти, расследующие смерть Шеремета в результате взрыва бомбы в его автомобиле, арестовали Яну Дугарь, Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко - ветеранов войны Украины против российских войск на Донбассе. Но дело против этих троих широко критиковалось в украинских СМИ и репортерами без границ. Оно также страдает от несоответствий, и судебное разбирательство неоднократно откладывалось из-за проблем с обвинением.

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Шишов и Шеремет - одни из последних в длинной череде противников автократического режима Лукашенко, погибших при загадочных или подозрительных обстоятельствах.

Журналист-диссидент Олег Бебенин, основавший организацию "Хартия 97", был найден повешенным в своем загородном доме в селе Перхурово под Минском 3 сентября 2010 года. Власти признали его смерть самоубийством.

Коллеги Бебенина оспорили этот вывод, отметив подозрительные травмы, в том числе сломанную лодыжку, порезы и царапины на руках и груди, а также синяки на спине. Несколькими годами ранее, в 1997 году, Бебенин был похищен и подвергнут инсценировке казни. Ему также неоднократно угрожали расправой. И "Amnesty International", и Комитет защиты журналистов призвали к расследованию его смерти.

В 1999 и 2000 годах четыре оппонента Лукашенко исчезли и считаются погибшими. Среди них были Юрий Захаренко, лидер оппозиции и бывший министр внутренних дел; Виктор Гончар, бывший заместитель премьер-министра; Анатолий Красовский, бизнесмен, поддерживавший оппозицию; и Дмитрий Завадский, журналист и оператор, работавший с Шереметом.

В 2001 году два бывших белорусских прокурора, бежавшие из страны, Дмитрий Петрушкевич и Олег Случек, заявили, что их расследование показало, что четверо диссидентов были убиты элитным "отрядом смерти", сформированным в 1997 году. В 2019 году Юрий Гаравский, член Белорусского элитного отряда быстрого реагирования СОБРа МВД покинул страну. В интервью "Deutsche Welle" он подтвердил, что Захаренко, Гончар, Красовский и Завадский были похищены и убиты сотрудниками секретного подразделения.

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Утверждения о том, что Лукашенко использовал "эскадроны смерти" для устранения своих оппонентов, насчитывают как минимум два десятилетия. Появляются все больше свидетельств того, что убийства теперь распространяются за пределы Беларуси.

Расследование смерти Шишова в начале этой недели в украинской столице только начинается. По мере продвижения этого дела расследование убийства соотечественника Шишова Павла Шеремета, вероятно, также должно быть возобновлено, чтобы внимательно изучить возможную причастность белорусского режима. Украина имеет возможность и обязана сообщить миру, действительно ли эскадроны смерти Лукашенко стали международными.

 Ранее "Телеграф" писал о том, как отреагировали мировые СМИ на гибель врага Лукашенко в Киеве

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Все по теме:

Беларусь, КГБ, Виталий Шишов, убийство белорусского активиста, эскадрон смерти.
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