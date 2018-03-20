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В США официально запрещены операции с венесуэльской криптовалютой
02:26 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости мира: Президент США Дональд Трамп запретил американцам покупать криптовалюту, выпускаемую правительством Венесуэлы.
В понедельник Д.Трамп подписал указ, запрещающий гражданам США совершать операции с венесуэльской криптовалютой, обеспеченной запасами нефти, которая получила название Petro, сообщает агентство Bloomberg.
Он предписал министру финансов Стивену Мнучину подготовить необходимые регулирующие положения для приведения указа в исполнение.
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Как сообщалось, Венесуэла начала продажу токенов, подтвержденных запасами нефти, в феврале текущего года.
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