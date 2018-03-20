В США официально запрещены операции с венесуэльской криптовалютой

В понедельник Д.Трамп подписал указ, запрещающий гражданам США совершать операции с венесуэльской криптовалютой, обеспеченной запасами нефти, которая получила название Petro, сообщает агентство Bloomberg.

Он предписал министру финансов Стивену Мнучину подготовить необходимые регулирующие положения для приведения указа в исполнение.

Как сообщалось, Венесуэла начала продажу токенов, подтвержденных запасами нефти, в феврале текущего года.