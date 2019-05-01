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Конфликт в Венесуэле: председатель Пентагона отказался от визита в Европу

Конфликт в Венесуэле: председатель Пентагона отказался от визита в Европу
19:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Руководитель Пентагона США Патрик Шанахан отменил поездку в Европу из-за событий в Венесуэле.

И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан в среду отменил намеченную на эту неделю поездку в Европу, чтобы сконцентрироваться на событиях в Венесуэле, сообщают американские СМИ.

В Пентагоне объяснили, что П.Шанахан останется в Вашингтоне, чтобы "более эффективно координировать" действия с другими членами администрации США по проблеме Венесуэлы и по теме борьбы против нелегалов на границе с Мексикой.

Ранее предполагалось, что П.Шанахан на этой неделе примет участие в мероприятиях по линии НАТО.

Напомним, США будут готовы подключить армию к решению венесуэльского кризиса, если в этом будет необходимость, заявил глава госдепа Майк Помпео.

Напомним, число пострадавших в результате столкновений сторонников оппозиции с правоохранителями в Венесуэле достигло 71 человека.

Мадуро заявил о подавлении госпереворота в Венесуэле

Ранее сообщалось, что временный и.о. президента Венесуэлы Хуан Гуайдо во время акции протеста в Каракасе призвал военных прекратить поддерживать режим действующего президента страны Николаса Мадуро.

Гуайдо анонсировал начало финальной стадии операции Свобода на 1 мая. Ее целью является свержение президента Николаса Мадуро.

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ЕС, США, Европа, Венесуэла, Патрик Шанахан.
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