Конфликт в Венесуэле: председатель Пентагона отказался от визита в Европу

И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан в среду отменил намеченную на эту неделю поездку в Европу, чтобы сконцентрироваться на событиях в Венесуэле, сообщают американские СМИ.
В Пентагоне объяснили, что П.Шанахан останется в Вашингтоне, чтобы "более эффективно координировать" действия с другими членами администрации США по проблеме Венесуэлы и по теме борьбы против нелегалов на границе с Мексикой.
Ранее предполагалось, что П.Шанахан на этой неделе примет участие в мероприятиях по линии НАТО.
Напомним, США будут готовы подключить армию к решению венесуэльского кризиса, если в этом будет необходимость, заявил глава госдепа Майк Помпео.
Напомним, число пострадавших в результате столкновений сторонников оппозиции с правоохранителями в Венесуэле достигло 71 человека.
Ранее сообщалось, что временный и.о. президента Венесуэлы Хуан Гуайдо во время акции протеста в Каракасе призвал военных прекратить поддерживать режим действующего президента страны Николаса Мадуро.
Гуайдо анонсировал начало финальной стадии операции Свобода на 1 мая. Ее целью является свержение президента Николаса Мадуро.