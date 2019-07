Болтон анонсировал санкции против Кубы

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что вскоре будут введены новые санкции против Кубы.

Об этом он написал в своей странице в Twitter.

"Мы продолжим ограничивать приток долларов США в кубинский режим в ответ на его намеренное игнорирование прав человека, подавление голосов оппозиции и усилия по дестабилизации Венесуэлы. Мы возлагаем на режим ответственность за эти действия, поскольку мы поддерживаем кубинцев, которые борются за свободу!", - заявил Болтон.

We will continue to restrict the flow of US$ to Cuban regime in response to its willful disregard of human rights, repression of opposition voices, & efforts to destabilize Venezuela. We’ll hold the regime accountable for these actions as we stand by Cubans who fight for freedom!

