Глава Пентагона поделился впечатлениями от разговора с министром обороны Украины

Новости мира:Шеф Пентагона указал на приверженность министра обороны Украины оборонной и антикоррупционной реформам.

Министр обороны США Марк Эспер провел телефонный разговор с министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

Об этом написал шеф Пентагона в своем Twitter.

"Я с оптимизмом смотрю на его видение Министерства обороны и приверженность оборонной и антикоррупционной реформам. Я выразил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказано в сообщении.

Had a productive call with Ukrainian Defense Minister Zahorodnyuk. I am optimistic about his vision for MoD and commitment to defense and anti-corruption reforms. I expressed unwavering U.S. support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) September 18, 2019

Напомним, ранее министр обороны Украины сделал заявление, что сейчас нужно развивать Военно-морские силы Украины.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Майком Пенсом, в котором поблагодарил его за личную роль в принятии решения о продлении программы помощи Украине в вопросах безопасности и выразил надежду, что в 2020 году объемы такой помощи со стороны США только возрастут.

Напомним, Зеленский 22 октября совершит визит в Японию для участия в церемонии интронизации императора.