Глава Пентагона поделился впечатлениями от разговора с министром обороны Украины

Министр обороны США Марк Эспер провел телефонный разговор с министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

Об этом написал шеф Пентагона в своем Twitter.

"Я с оптимизмом смотрю на его видение Министерства обороны и приверженность оборонной и антикоррупционной реформам. Я выразил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказано в сообщении.

Had a productive call with Ukrainian Defense Minister Zahorodnyuk. I am optimistic about his vision for MoD and commitment to defense and anti-corruption reforms. I expressed unwavering U.S. support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.

— Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) September 18, 2019