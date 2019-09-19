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Четверг, 19.09.2019
Глава Пентагона поделился впечатлениями от разговора с министром обороны Украины
Глава Пентагона поделился впечатлениями от разговора с министром обороны Украины
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Глава Пентагона поделился впечатлениями от разговора с министром обороны Украины

Глава Пентагона поделился впечатлениями от разговора с министром обороны Украины
00:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Шеф Пентагона указал на приверженность министра обороны Украины оборонной и антикоррупционной реформам.

Министр обороны США Марк Эспер провел телефонный разговор с министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

Об этом  написал шеф Пентагона в своем Twitter.

"Я с оптимизмом смотрю на его видение Министерства обороны и приверженность оборонной и антикоррупционной реформам. Я выразил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказано в сообщении. 

Загороднюк: США в 2020 году увеличат военную помощь Украине

Напомним, ранее министр обороны Украины сделал заявление, что сейчас нужно развивать Военно-морские силы Украины.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Майком Пенсом, в котором поблагодарил его за личную роль в принятии решения о продлении программы помощи Украине в вопросах безопасности и выразил надежду, что в 2020 году объемы такой помощи со стороны США только возрастут.

Напомним, Зеленский 22 октября совершит визит в Японию для участия в церемонии интронизации императора

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Все по теме:

Пентагон, МОУ, Марк Эспер, Андрей Загороднюк.
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