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Украинское дело: Трамп не знает, будет ли он сотрудничать с Конгрессом

Украинское дело: Трамп не знает, будет ли он сотрудничать с Конгрессом
22:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп уклонился от ответа на вопрос, будет ли он сотрудничать с Конгрессом в связи с расследованием демократов.

Президент США Дональд Трамп переадресовал адвокатам вопрос, будет ли он сотрудничать с Конгрессом, пытающимся найти повод для объявления ему импичмента.

"Я не знаю, этот вопрос - к адвокатам", - сказал Трамп журналистам у Белого дома.

В среду демократы-конгрессмены из Палаты представителей пригрозили Белому дому в случае отказа администрации от добровольного сотрудничества принудительным образом получить от нее документы, связанные с политикой Трампа в отношении Украины.

Говоря о запросе конгрессменов, Трамп сообщил, что намерен отправить письмо спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

25 июля Трамп пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

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Демократы считают такие действия серьезным нарушением - попыткой Трампа использовать свое положение для достижения политических целей, поскольку Джо Байден собирается баллотироваться в президенты. Трамп же утверждает, что Байдены и Демократическая партия в целом причастны к коррупции и нарушениям на Украине.

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Импичмент, Конгресс США, Дональд Трамп, Нэнси Пелоси.
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