"Нечто крайне важное": Трамп написал загадочный твит

Новости мира:Дональд Трамп выступит со срочным обращением в Белом доме.

Глава Белого дома США заявил, что произошло кое-что сверхважное, но не уточнил никаких подробностей.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Только что произошло что-то очень важное!" – говорится в сообщении американского лидера.

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

Подписчики Трампа сразу начали выяснять, о чем может идти речь. Многие из них пошутили, что дело касается ареста главы специального комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа, бывшего государственного секретаря Хиллари Клинтон либо же 44-го президента Штатов Барака Обамы.

Есть также вероятность, что Трамп написал о возможной гибели главы ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади в ходе американской спецоперации в Сирии. Однако эта информация еще не была подтверждена судмедэкспертами.

Известно, что сегодня, 27 октября, в 09:00 (15:00 по киевскому времени) Трамп выступит с заявлением.