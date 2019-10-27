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Пентагон признал, что не готов к последствиям климатической катастрофы

Пентагон признал, что не готов к последствиям климатической катастрофы
15:16 Сегодня Телеграф earth-chronicles Фото: pixabay

Новости мира:Оборонное ведомство США обеспокоено возможностью климатической катастрофы.

Пентагон давно обеспокоен угрозами, которые несет изменение климата для стабильности, и тем, как это приведет к конфликтам из-за массовой миграции и еще более острой конкуренции за ограниченные ресурсы. В начале 2000-х военные предупредили, что изменение климата может привести к крупномасштабным гибелям и миграциям из низменных районов, таких как Бангладеш, на фоне штормов и наводнений.

В недавнем отчете Армейского военного колледжа США говорится, что "Министерство обороны США не готово к последствиям для национальной безопасности, связанным с изменением климата".

В докладе говорится о нехватке питьевой воды, что может стать серьезным ограничением для военных операций США, которые будут перегружены из-за дестабилизирующей массовой миграции, вызванной изменением климата и внутренними угрозами на фоне перегруженных, изношенных электросетей, засухи, неурожая.

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Нынешняя инфраструктура США, как говорится в отчете, не подготовлена, так как "большинство критически важных инфраструктур не созданы, для того чтобы противостоять этим изменениям".

Около 80% сельскохозяйственного экспорта США и 78% импорта зависят от водных ресурсов. То есть эпизоды наводнения из-за изменения климата могут нанести длительный ущерб судоходству, создав "серьезную угрозу для жизни и населения США, экономики США и глобальной продовольственной безопасности".

Как известно, питьевая вода является самым дефицитным природным ресурсом в мире, который к 2050 г. испытает на себе давление. Теоретически вода пригодна для повторного использования, и питьевую воду можно повторно превратить в питьевую воду, однако на это нужны определенные энергозатраты. Также это сопряжено с другим экологическим ущербом, например с проблемой утилизации соли за счет опреснения воды.

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Первая серьезная угроза изменения климата — массовая миграция. Как отмечается в докладе: "Вторжение соленой воды в прибрежные районы и изменение погодных условий поставят под угрозу или ликвидируют запасы пресной воды во многих частях мира. Более теплая погода увеличит требования к гидратации. Это означает, что в экспедиционной войне армии понадобится большее количество воды".

Опыт за последние 17 лет конфликта в Афганистане, Ираке, Сирии и Африке показывает, что армия в значительной степени опирается на материально-технические ресурсы, которые зависят от использования воды. В ближайшие 5-10 лет армия должна активно инвестировать в технологии, которые позволят идти в ногу с повышением глобальной температуры, особенно в засушливых районах, которые находятся в состоянии конфликта. Армии нужны партнерские отношения с промышленностью, другими странами и другими военными, которые в настоящее время работают над проблемой гидратации.

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В докладе не раскрываются все последствия, однако вторжение соленой воды станет еще одной движущей силой массовой миграции не только из-за ее воздействия на питьевую воду, но и на рыболовство и сельское хозяйство. И, конечно, нельзя забывать о повышении уровня моря и более частых штормах, которые также могут нанести ущерб американским объектам.

В отчете нет никаких упоминаний о том, что американские военные являются крупным источником выбросов парниковых газов, однако в статье отмечается: "Министерство обороны не обладает экологически осознанным поведением и мышлением"

Что касается массовой миграции, в докладе предлагается, что необходимо заранее подготовиться к стихийному бедствию на уровне Бангладеша, и указывается, что засуха стала основным стимулом конфликта в Сирии. Тогда давление усилилось из-за беженцев из Ирака, что привело к оттоку 5 млн сирийцев из довоенного населения в 22 млн. В Бангладеше проживает в 8 раз больше людей, и он находится в зоне конфликта с ядерными державами по обе стороны.

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Но в докладе также отмечается, что военные могут быть перегружены внутренними потребностями из-за плохой инфраструктуры, ветхих электросетей. Все это даст о себе знать, так как более широкий диапазон температур означает больше энергопотребления. Если инфраструктура энергосистемы рухнет, США будут испытывать значительные потери скоропортящихся продуктов и лекарств, систем водоснабжения и водоотведения, систем отопления/кондиционирования и освещения, компьютерных, телефонных и коммуникационных систем, систем общественного транспорта, топливораспределительных систем, всех электросистем, у которых нет резервного источника питания.

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Рост болезней, передаваемых насекомыми, - еще один потенциальный удар. Если возникнут и распространятся высокоинфекционные заболевания, трудно представить, что в каком-либо месте мира будет настолько хорошая система общественного здравоохранения, чтобы можно было дать отпор заболеванию. Трудно представить, что люди в Америке согласятся на карантин или вежливо выстроятся в очередь, чтобы собрать продовольственные пайки.

Также обсуждаются угрозы, риски и возможности, возникающие в результате борьбы с обледенением Арктики.

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Пентагон, Глобальное потепление, Климат.
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