Голуби в ковбойских шляпах поставили Лас-Вегас на уши (Видео)

На улицах американского Лас-Вегаса летают два голубя с ковбойскими шляпами.

Об этом сообщает CNN.

"Жители Лас-Вегаса заметили на этой неделе в городе двух голубей в ковбойских шляпах", - говорится в сообщении.

По словам соосновательницы организации, которая занимается спасением голубей, Мары Гилман, вероятно шляпы были приклеены к председателям обеих птичек.

Someone is putting tiny cowboy hats on pigeons in Las Vegas and this is the news I need right now. pic.twitter.com/wiVFBXd5i4

— Andrew Bloch (@AndrewBloch) December 10, 2019