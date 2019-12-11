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Голуби в ковбойских шляпах поставили Лас-Вегас на уши (Видео)

Голуби в ковбойских шляпах поставили Лас-Вегас на уши (Видео)
19:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В Лас-Вегасе пытаются поймать двух голубей в ковбойских шляпах.

На улицах американского Лас-Вегаса летают два голубя с ковбойскими шляпами.

Об этом сообщает CNN.

"Жители Лас-Вегаса заметили на этой неделе в городе двух голубей в ковбойских шляпах", - говорится в сообщении.

По словам соосновательницы организации, которая занимается спасением голубей, Мары Гилман, вероятно шляпы были приклеены к председателям обеих птичек.

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Сейчас в городе уже расставлены несколько ловушек, чтобы поймать голубей.

Отмечается, что обе птички, одна с красным, а вторая с розовым шляпой, уже стали сенсациями в соцсетях.

Местные жители выходят на улицы с камерами в поисках звездных голубей.

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США, Голуби, Птицы, Лас-Вегас.
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