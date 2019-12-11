Голуби в ковбойских шляпах поставили Лас-Вегас на уши (Видео)

На улицах американского Лас-Вегаса летают два голубя с ковбойскими шляпами.
Об этом сообщает CNN.
"Жители Лас-Вегаса заметили на этой неделе в городе двух голубей в ковбойских шляпах", - говорится в сообщении.
По словам соосновательницы организации, которая занимается спасением голубей, Мары Гилман, вероятно шляпы были приклеены к председателям обеих птичек.
Someone is putting tiny cowboy hats on pigeons in Las Vegas and this is the news I need right now. pic.twitter.com/wiVFBXd5i4
— Andrew Bloch (@AndrewBloch) December 10, 2019
Сейчас в городе уже расставлены несколько ловушек, чтобы поймать голубей.
Отмечается, что обе птички, одна с красным, а вторая с розовым шляпой, уже стали сенсациями в соцсетях.
Местные жители выходят на улицы с камерами в поисках звездных голубей.