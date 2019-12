"Игнорируй сомневающихся в тебе": Мишель Обама обратилась к Грете Тунберг

Супруга, экс-президента США Барака Обамы - Мишель рекомендовала эко-активистке Грете Тунберг игнорировать людей, сомневающихся в ее возможностях.

Об этом она написала в Twitter.

"Грета Тунберг, не позволяй никому погасить свой огонь. Игнорируй сомневающихся в тебе и знай, что в мире есть миллионы людей, которые тебя поддерживают", - написала Мишель Обама.

.@GretaThunberg, don’t let anyone dim your light. Like the girls I’ve met in Vietnam and all over the world, you have so much to offer us all. Ignore the doubters and know that millions of people are cheering you on.

— Michelle Obama (@MichelleObama) December 13, 2019