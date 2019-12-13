"Игнорируй сомневающихся в тебе": Мишель Обама обратилась к Грете Тунберг

Новости мира:Мишель Обама поддержала Грету Тунберг после заявлений Дональда Трампа.

Супруга, экс-президента США Барака Обамы - Мишель рекомендовала эко-активистке Грете Тунберг игнорировать людей, сомневающихся в ее возможностях.

Об этом она написала в Twitter.

"Грета Тунберг, не позволяй никому погасить свой огонь. Игнорируй сомневающихся в тебе и знай, что в мире есть миллионы людей, которые тебя поддерживают", - написала Мишель Обама.

.@GretaThunberg, don’t let anyone dim your light. Like the girls I’ve met in Vietnam and all over the world, you have so much to offer us all. Ignore the doubters and know that millions of people are cheering you on. — Michelle Obama (@MichelleObama) December 13, 2019

Между тем, сама Тунберг изменила свою биографию в Twitter, написав о себе "подросток, работающий над своей проблемой с гневом. Сейчас отдыхает и смотрит хороший фильм с другом".

Ранее президент США Дональд Трамп назвал бессмысленным признание 16-летней активистки Греты Тунберг человеком года по версии Times и порекомендовал ей обуздать свой гнев и сходить в кино с другом.

Как сообщалось, в среду американский влиятельный журнал Time назвал "Человеком 2019 года" 16-летнюю шведскую екоактивистку Грету Тунберг, которая привлекает внимание мира к изменению климата и призывает политических лидеров делать конкретные шаги для сохранения планеты.