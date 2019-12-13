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"Игнорируй сомневающихся в тебе": Мишель Обама обратилась к Грете Тунберг

"Игнорируй сомневающихся в тебе": Мишель Обама обратилась к Грете Тунберг
15:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Мишель Обама поддержала Грету Тунберг после заявлений Дональда Трампа.

Супруга, экс-президента США Барака Обамы - Мишель рекомендовала эко-активистке Грете Тунберг игнорировать людей, сомневающихся в ее возможностях.

Об этом она написала в Twitter.

"Грета Тунберг, не позволяй никому погасить свой огонь. Игнорируй сомневающихся в тебе и знай, что в мире есть миллионы людей, которые тебя поддерживают", - написала Мишель Обама.

Между тем, сама Тунберг изменила свою биографию в Twitter, написав о себе "подросток, работающий над своей проблемой с гневом. Сейчас отдыхает и смотрит хороший фильм с другом".

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Ранее президент США Дональд Трамп назвал бессмысленным признание 16-летней активистки Греты Тунберг человеком года по версии Times и порекомендовал ей обуздать свой гнев и сходить в кино с другом.

Как сообщалось, в среду американский влиятельный журнал Time назвал "Человеком 2019 года" 16-летнюю шведскую екоактивистку Грету Тунберг, которая привлекает внимание мира к изменению климата и призывает политических лидеров делать конкретные шаги для сохранения планеты.

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США, Мишель Обама, Человек года, Дональд Трамп, Грета Тунберг.
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