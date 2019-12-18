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СМИ: проект "санкций из ада" одобрен комитетом Сената США

СМИ: проект "санкций из ада" одобрен комитетом Сената США
18:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Комитет Сената США одобрил законопроект DASKA с новыми санкциями против РФ.

Комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект DASKA с дополнительными санкциями против РФ, известный как "санкции из ада", сообщает агентство Bloomberg.

Законопроект одобрен 17 голосами против пяти и передан на рассмотрение сената в полном составе.

Законопроект разработан сенатором-республиканцем Линдси Грэмом совместно с сенатором Кори Гарднером и при поддержке демократов Боба Менендеса, Бена Кардина. Он был представлен в комитете впервые 13 февраля 2019 года.

DASKA - Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019", дословно "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля".

Потерянные инвестиции: РФ должна "Укрнафте" 44 миллиона долларов

Согласно законопроекту, президент США должен, среди прочего, публично призвать "руководство России вернуть Крым под контроль Украины, призвать РФ перестать оказывать поддержку силам, совершающим насилие на востоке Украины", добиваться от Москвы прекращения поддержки сил, оккупировавших часть территорий Грузии и Молдавии и "перестать позволять жестокому режиму Башара Асада совершать военные преступления".

Также президент США "должен осудить и противостоять" вмешательству российской стороны в деятельность американских институтов.

Законопроект также затрагивает тему нераспространения химического оружия. В частности, он предписывает Вашингтону "оказать давление на руководство Российской Федерации, чтобы та прекратила попытки ослабить международные усилия ООН и ОЗХО расследовать случаи применения химоружия".

Санкциям против "Северного потока 2" быть: в Сенате США поддержали документ

Авторы инициативы предлагают расширить санкции CAATSA (Сountering America's Adversaries Through Sanctions Act, "О противодействии противникам Америки посредством санкций").

В частности, они предлагают через полгода после вступления закона в силу ввести санкции в отношении российских "политических фигур, олигархов и других лиц", которые способствуют, прямо или косвенно "незаконным и коррупционным действиям" российских властей.

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Также они предлагают ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ (выпущенным Минфином, ЦБ, Фондом национального благосостояния, любым финансовым институтом от лица РФ) периодом обращения более 14 дней. Действие запрета должно начаться через 90 дней после вступления в силу закона.

Под санкции должны подпасть российские финансовые институты, которые, по оценке президента США, тем или иным способом поддерживали "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами РФ".

Также сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами РФ. Под запрет попадают вложения в такие проекты стоимостью от $1 млн (или от $5 млн суммарно на протяжении 12 месяцев). Упоминания проекта "Северный поток 2" в этом законопроекте нет.

И еще на полгода: ЕС продлил санкции против РФ

Кроме того, авторы законопроекта включили санкции, связанные с "поддержкой освоения нефтяных ресурсов в России". В том числе предполагается, что гражданам и компаниям США будет запрещено любое участие в нефтяных проектах в России.

Также законопроект вводит ограничения, предусматривающее, что Вашингтон без одобрения Конгресса не сможет тратить из бюджета деньги для выхода США из НАТО.

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Россия, Санкции, Сенат США, DASKA.
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