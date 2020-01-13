В США хотят остановить гражданскую программу использования дронов

Новости мира:МВД США планирует вывести из эксплуатации около 1000 дронов.

Штаты намерены остановить гражданскую программу использования дронов, поскольку они, по крайней мере частично, производятся в Китае.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что Министерство внутренних дел США планирует вывести из эксплуатации около 1000 дронов, предварительно установив, что существует большой риск их использования Китаем со шпионской целью. Часть беспилотников могут оставить на случай чрезвычайных ситуаций и проведении учений.

Министр внутренних дел Дэвид Бернхардт не подписывал официальных документов, но, по данным FT, планирует снять дроны с эксплуатации, за исключением использования их в чрезвычайных ситуациях, например для борьбы с лесными пожарами, и для обучения.

При этом издание отмечает, что сотрудники министерства против принятия такого решения. Кроме того, отказ от дронов может привести к значительным денежным убыткам.

Ранее сообщалось, что украинское предприятие в кооперации с иностранной компанией разработало специальные магнитометрические датчики для БПЛА, способные обнаруживать боеприпасы, которые не разорвались. Беспилотник может безошибочно идентифицировать мины калибра 82 и 120 миллиметров с точностью до сантиметра.