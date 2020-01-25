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Осадки в виде игуан: В Майами предупредили о снижении температуры

Осадки в виде игуан: В Майами предупредили о снижении температуры
17:05 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости мира:Национальная служба погоды Майами заявила о похолодании и возможных случаях падения игуан с деревьев.

Именно с таким предупреждением обратилась Национальная служба погоды города Майами, что в американском штате Флорида, известном своей теплой и солнечной погодой. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

"Мы нечасто выдаем такой прогноз, — говорится в сообщении службы в Twitter, — однако, не удивляйтесь, если увидите игуан, которые падают с деревьев сегодня вечером". Служба сообщила, что температура в регионе будет колебаться от −1 до +4 градусов Цельсия.

"Игуаны — холоднокровные. Они замедляются и обездвиживаются, когда температуры снижаются до 40 градусов по Фаренгейту (4 по Цельсию). Они могут падать с деревьев, но они — не умерли", — предупреждают метеорологи.

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Впоследствии, в подтверждение своего предупреждения, служба разместила фото игуаны, которое сделал один из местных жителей. "Однозначно необычный день на юге Флориды", — говорится в сообщении службы. Метеорологи отметили, что рекорд не был преодолен, потому что в 80-х в этом регионе наблюдались даже более низкие температуры.

Как сообщалось, в США посетитель ресторана вытащил игуану из-за пазухи и бросил ее в менеджера.

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США, Флорида, Осадки, Майами, Игуаны.
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