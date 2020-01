Осадки в виде игуан: В Майами предупредили о снижении температуры

Именно с таким предупреждением обратилась Национальная служба погоды города Майами, что в американском штате Флорида, известном своей теплой и солнечной погодой. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

"Мы нечасто выдаем такой прогноз, — говорится в сообщении службы в Twitter, — однако, не удивляйтесь, если увидите игуан, которые падают с деревьев сегодня вечером". Служба сообщила, что температура в регионе будет колебаться от −1 до +4 градусов Цельсия.

"Игуаны — холоднокровные. Они замедляются и обездвиживаются, когда температуры снижаются до 40 градусов по Фаренгейту (4 по Цельсию). Они могут падать с деревьев, но они — не умерли", — предупреждают метеорологи.

Впоследствии, в подтверждение своего предупреждения, служба разместила фото игуаны, которое сделал один из местных жителей. "Однозначно необычный день на юге Флориды", — говорится в сообщении службы. Метеорологи отметили, что рекорд не был преодолен, потому что в 80-х в этом регионе наблюдались даже более низкие температуры.

Verification of the @NWSMiami iguana warning! That boy ain’t going nowhere... young one couldn’t take it (might be dead) pic.twitter.com/P8d2y3PzIO

— Eric Blake (@EricBlake12) January 22, 2020